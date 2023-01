Bergamo-Brescia Capitale della Cultura, la cerimonia con Mattarella

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è al Teatro Grande di Brescia dove si tiene la cerimonia di apertura di Bergamo-Brescia Capitale italiana della cultura. L'evento si tiene in contemporanea nelle due città, a Brescia al Teatro Grande e a Bergamo al Donizetti. Ad accogliere Mattarella al suo arrivo, tra gli altri, il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, e il governatore lombardo Attilio Fontana. Il presidente della Repubblica aveva visitato la provincia di Brescia durante i mesi più duri della pandemia da Covid. Il primo novembre del 2020 aveva deposto una corona di fiori al cimitero di Castegnato, per commemorare le vittime delle pandemia che sono state numerose in questo territorio. Nel 2021 Mattarella è invece stato in vista a Brescia, il 18 maggio, giorno in cui aveva visitato anche il centro vaccinale della città.

In contemporanea e in collegamento video con l'inaugurazione a Bergamo, che si terrà al Teatro Donizetti, dove sarà presente il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Si sono alzati tutti in piedi all'arrivo del presidente della Repubblica i 205 sindaci bresciani presenti al Teatro Grande. Al Capo dello Stato il pubblico presente in teatro, circa mille persone, ha tributato un lungo applauso di circa 3 minuti. La cerimonia è stata aperta dall'inno di Mameli cantato da un coro di bambini accompagnati dal pianoforte e dall'Inno alla Gioia, inno dell'Unione Europea.