Manovra: Piantedosi, alla fine ci saranno cose importanti

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - "La formazione di una legge di bilancio è un esercizio molto complicato, richiede nella prima strutturazione il giudizio dell'Europa e alcuni passaggi fondamentali ma non c'è alcuna preclusione da parte del governo.

Ci stiamo lavorando e sono convinto che nella approvazione definitiva ci saranno cose molto importanti". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi rispondendo a una domanda sulla manovra finanziaria, arrivando alla festa per il decennale di Fratelli d'Italia in corso a Roma. (ANSA).