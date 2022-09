Giorgia Meloni dal palco ringrazia il compagno Andrea Giambruno

"Voglio ringraziare la mia famiglia, Andrea, mia figlia, mia sorella, mia madre. Tutti quelli per i quali io ci sono stata meno di quanto loro ci fossero per me", ha detto nella notte Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, concludendo il suo intervento nella sede di partito.

Elezioni, dopo la vittoria Meloni ringrazia il compagno, la figlia e lo staff

Andrea Giambruno, giornalista Mediaset, 41 anni, conduttore di Studio aperto, è il compagno di Giorgia Meloni e padre della loro figlia Ginevra, 6 anni. In un'intervista al Corriere Giorgia Meloni definì Andrea Giambruno "un padre fantastico, presentissimo. Passa a Milano una settimana al mese, ma quando è qui lavora quasi sempre di sera e durante il giorno sta molto con Ginevra. Ci alterniamo, ci

aiutiamo, ci completiamo".

Giorgia Meloni con la figlia. Dal profilo Facebook Giorgia Meloni

Il 25 settembre Giorgia Meloni ha pubblicato una foto che la ritrae in un abbraccio con la figlia, post accompagnato da queste parole: "Grazie per la pazienza che hai avuto in questi anni amore mio. Grazie per come, nonostante i tuoi sei anni, hai capito, e sopportato le mie troppe assenze. Grazie per come mi corri incontro quando torno a casa, e per quando mi dici "mamma in bocca al lupo!". E' tutto per te. Ti amo" così un post del presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, sul suo profilo Facebook.