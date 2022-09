Arianna Meloni alla sorella Giorgia, io e te come Sam e Frodo

"Se solo sapessero l'ansia che hai provato, come quella prima volta a Porta a Porta. Le notti passate in bianco a studiare. I silenzi e le angosce, spesso insieme, per capire, riflettere e guardarsi intorno. Gli sfoghi, quando eri troppo stanca e sapevi che con me potevi mostrare il tuo lato vulnerabile. Non ti ho visto mai cedere alle lusinghe del potere, mai privilegiare il tuo interesse personale rispetto a quello che consideravi giusto fare per questa Nazione.Siamo arrivati dove siamo, senza aiuti, anzi con molti ostacoli". Così Arianna Meloni, sorella della leader di Fratelli d'Italia, in un lungo post su Facebook per Giorgia Meloni.

"Ti accompagnerò sul monte Fato - prosegue - a gettare quell'anello nel fuoco, come Sam con Frodo, sapendo che non è la mia storia che verrà raccontata, ma la tua, come è giusto che sia. Mi basterà sapere che sono stata utile in qualche modo in questa grande avventura che stai costruendo, perché quando avevi bisogno di riposare, di piangere, di rilassarti o di un consiglio, io c'ero". E conclude: "Buon lavoro sorella mia. Io ci sono e non sono l'unica. Questa volta siamo in tanti!".