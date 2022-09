Salvini, 'uno scudo al posto delle sanzioni'

"Al posto delle sanzioni, che dovevano danneggiare i russi, sarebbe meglio proteggere gli italiani ed europei con uno scudo, un paracadute". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in campagna elettorale a Bolzano. "L'unica emergenza in questo momento si chiama bolletta luce e gas. E' grave che una parte della politica non lo capisca. Si tratta di un problema continentale e nazionale", ha aggiunto.

"Sarebbe incredibile - ha proseguito Salvini - se l'Europa non muovesse un dito, visto che rischiamo di lasciare al buio e al freddo milioni di italiani. Se non si muove l'Europa, deve farlo il governo nazionale. Il debito? Se serve sì, subito. Lo hanno fatto tedeschi, francesi e spagnoli. Meglio 30 miliardi oggi per salvare un milione di posti di lavoro, invece di 100 per un milione di casse integrazioni". "Servono soldi da Bruxelles, che ha chiesto le sanzioni evidentemente sbagliando i conti", ha spiegato il leader della Lega.

"Qui non ci sono filorussi, noi siamo filoitaliani e conto che in Europa si sveglino e accendano la luce. Come noi, i sindacati e le categorie indicano che l'emergenza è aiutare a pagare le bollette, non perché lo chiede Mosca, ma Bolzano, Milano, Roma".

Salvini ha chiesto "soldi veri subito per aiutare a pagare bollette e luce del gas. Non perché ce lo chiede Putin. Chi se ne frega. Noi rispondiamo agli italiani. Secondo Salvini, "l'Europa ha dovere di proteggere i lavoratori italiani".