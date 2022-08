Figlio martire piazzale Loreto, no eredi fascismo a Chigi

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - "Il 25 settembre quando voteremo inorridisco pensando che 100 anni dopo la marcia su Roma gli eredi del fascismo possono prendersi Palazzo Chigi e mettere mano alla Costituzione". Lo ha detto Sergio Fogagnolo, figlio di Umberto, uno dei partigiani assassinato dai nazifascisti in piazzale Loreto il 10 agosto del 1944, durante la cerimonia in ricordo dell'eccidio. Nell suo intervento, Fogagnolo ha anche definito il leader della Lega, Matteo Salvini, "ministro dell'Interno con vocazione totalitaria". Prende le distanze il presidente di Anpi Milano, Roberto Cenati: "sono considerazioni che non c'entrano nulla con la commemorazione". (ANSA).