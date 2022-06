Comunali: affluenza alle 12 al 15,43%, in calo

Il dato definitivo dell'affluenza alle ore 12 per il voto dei 59 comuni al ballottaggio seguiti dal sito del Viminale (mancano quelli delle regioni a statuto speciale), è del 15,43%, in calo rispetto al primo turno (17,50%). Si voterà fino a stasera alle 23

Ecco le affluenza alle ore 12 nei 13 capoluoghi al voto per i ballottaggi (dati Viminale).

ORE 12 PRIMO TURNO

---------------------------------------------------------------

COMO 13,91 16,06

MONZA 13,03 15,36

VERONA 17,31 17,32

ALESSANDRIA 12,91 15,51

CUNEO 12,97 18,35

PARMA 15,10 18,29

PIACENZA 17,09 20,01

LUCCA 15,07 14,60

VITERBO 16,96 18,60

FROSINONE 19,20 21,54

BARLETTA 16,49 19,27

CATANZARO 13,77 19,03

GORIZIA 17% 18% (dati regione Fvg)

Si sono aperti i seggi elettorali per i ballottaggi in 65 comuni per un numero complessivo di elettori che supera i 2 milioni.I comuni capoluogo sono 13, di cui solo Catanzaro è capoluogo di regione. Gli altri sono: Alessandria, Cuneo, Como, Monza, Verona, Gorizia, Parma, Piacenza, Lucca, Frosinone, Viterbo e Barletta. Le urne resteranno aperte fino alle 23: subito dopo inizierà lo spoglio dei voti.