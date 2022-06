A Como vince il candidato civico Rapinese

E' Alessandro Rapinese il nuovo sindaco di Como. Il candidato civico, al terzo tentativo in 15 anni e per la prima volta al ballottaggio, ha sconfitto in rimonta la candidata del centrosinistra Barbara Minghetti, che non ha atteso la conclusione dello scrutinio per ammettere la sconfitta. "Continuerò a impegnarmi per la città. In bocca al lupo ad Alessandro", afferma mentre al comitato elettorale dello sfidante inizia la festa. Rapinese, agente immobiliare 46enne, è consigliere comunale dal 2008, prima con il centrodestra poi con la lista civica personale. Da sempre critico con il sistema dei partiti, ha saputo incanalare il voto di protesta facendo quello che a livello nazionale è riuscito a fare il Movimento 5 Stelle che, infatti, a Como ha sempre preso pochissimi voti. Favorito anche dalla esclusione per la prima volta dal ballottaggio del centrodestra, che ha presentato ricorso al Tar, ha ottenuto oltre il 55% dei voti quando mancano ormai poche schede alla conclusione dello spoglio. Partita dal 27,33% di due settimane fa, contro il 39,38% della rivale. Una vera e propria doccia fredda per la Minghetti, manager culturale di 57 anni moderata, che rispetto al primo turno ha avuto una vera e propria emorragia di preferenze. Mille in meno quello ottenute rispetto a due settimane fa. "Sapevo che col ballottaggio si ripartiva da zero - commenta - Sono comunque contenta del lavoro fatto e lavorerò lo stesso per la città, sia in Consiglio comunale che fuori".