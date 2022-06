Dl Pnrr: Fdi, non parteciperemo ai lavori delle commissioni

"Fdi non parteciperà ai lavori delle commissioni Bilancio e Lavoro sul Pnrr perché è assurdo e vergognoso che nonostante sia stato anche stigmatizzato dai due presidenti di commissione, venga chiesto al Parlamento di occuparsi di un provvedimento fondamentale per la Nazione senza avere ancora un testo e di farlo in uno spazio temporale praticamente inesistente. Ancora una volta il governo e i partiti che lo sostengono scelgono la scorciatoia e il bavaglio.

Noi aspetteremo in Aula l'esecutivo". Così Paolo Trancassini, capogruppo di Fdi in commissione Bilancio, annunciando l'assenza anche di Lucaselli, Rampelli, Rizzetto e Bucalo.