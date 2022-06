Ucraina, Mattarella: 'Da Ue stesso approccio del post-covid' FOTO

L'Unione europea e la commissione devono cercare di avere lo stesso approccio utilizzato per le iniziative post covid anche per tentare di trovare tutti gli strumenti per risolvere i tanti problemi scaturiti dalla crisi tra Russia e Ucraina. Lo ha detto Sergio Mattarella - secondo quanto si apprende - nel corso del colloquio, durato circa 50 minuti, avuto con Ursula von der Leyen al Quirinale.





Non ci deve essere nessuna "sordina" e nessun "ritardo" sui paesi dei balcani occidentali. Lo ha detto il presidente della Repubblica a Ursula von der Leyen, che ha concordato con il Capo dello Stato, per portare avanti la questione dei nuovi ingressi nell'Unione europea. L'Italia si è già espressa sulla candidatura dell'Ucraina, ha aggiunto Mattarella facendo poi riferimento anche alla Moldova e alla Georgia.