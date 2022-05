Concorrenza: ok dell'aula del Senato con 180 sì, ddl passa alla Camera

Il disegno di legge sulla concorrenza è stato approvato dall'aula del Senato. Il testo ha avuto 180 voti favorevoli, 26 contrari e un astenuto. E' il primo via libera. Ora passerà alla Camera, dopo un iter iniziato a dicembre e un pressing anche del premier Mario Draghi per sbloccarlo e mettere un primo punto fermo. A causa la vastità dei temi affrontati nel provvedimento, le Camere hanno deciso di suddividersi il lavoro in modo coordinato, secondo un piano del ministro Federico D'Incà. Perciò, l'approvazione alla Camera è prevista a inizio luglio e, dopo ulteriori modifiche, l'ok definitivo è atteso al Senato entro fine luglio.