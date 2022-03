Qui Londra, popstar in concerto per l'Ucraina

Qualcuno l'ha definito un 'Live Aid' per l'Ucraina, ricordando il grandioso concerto organizzato dal musicista Bob Geldof nel 1985 al Wembley Stadium di Londra con l'obiettivo di raccogliere fondi per alleviare la carestia etiope di quegli anni. Le dimensioni del Concert For Ukraine sono state inferiori ma la città di Birmingham ha dato un grande contributo per aiutare i profughi in fuga dal Paese europeo in guerra, con quasi 15 milioni di euro di incasso, fra biglietti, pubblicità sull'emittente Itv e donazioni online. A beneficiarne è stato il Disasters Emergency Committee (Dec), rete di associazioni di volontariato britanniche che col suo appello per l'Ucraina ha sino a ora raccolto oltre 300 milioni di euro, che verranno usati per fornire cibo, acqua, alloggio e assistenza medica ai rifugiati. Nella serata si sono esibite popstar del calibro di Camila Cabello, Ed Sheeran e gli Snow Patrol, oltre a Emeli Sande, Becky Hill e The Manic Street Preachers. Jamala, vincitrice dell'Eurovision 2016 in rappresentanza dell'Ucraina, ha eseguito la sua canzone "1944", sulla deportazione dei tartari di Crimea da parte dell'Unione Sovietica. Fra una canzone e l'altra alla Resorts World Arena sono stati proiettati dei brevi filmati che documentano la vita degli sfollati ucraini sia in patria che nei Paesi vicini. Sheeran ha cantato due dei suoi brani più famosi, 'Perfect' e 'Bad Habits' e rivolgendosi al pubblico ha detto: "Grazie mille per essere venuti. È una causa così importante e sono così onorato di essere qui''. Mentre Cabello, cantante cubana naturalizzata statunitense, ha sottolineato: "Stasera preghiamo per la pace e la sicurezza del popolo ucraino". La Gran Bretagna sostiene l'attività per raccogliere milioni in favore dell'Ucraina nell'ambito umanitario ma anche in quello militare. Domani il ministro della Difesa Ben Wallace vuole discutere in una conferenza con i Paesi alleati sull'invio di altre armi letali all'Ucraina impegnata contro l'invasione russa.