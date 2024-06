Assessore Fdi, 'matrimoni misti favoriscono terroristi'

"I matrimoni misti fra donne cattoliche e uomini mussulmani possono essere un facilitatore delle infiltrazioni del terrorismo islamico. Purtroppo il matrimonio è anche una legalizzazione, un contratto sociale che dà molti diritti agli sposi. La nostra società può essere sicuramente multietnica, ma non multiculturale". Lo afferma l'assessore regionale veneto all'istruzione e al lavoro Elena Donazzan, candidata per Fdi alle prossime Europee. "Culture così diverse ravvicinate - osserva - possono rivelarsi un problema in un periodo caratterizzato da forte terrorismo. La colpa è la nostra, l'Italia si sta 'scristianizzando'".



