Il riposo? L'arte, perduta, di mettersi in pausa

ANSA - di Alessandra Magliaro.

Parte l'estate si cominciano a fare i piani per le vacanze. Al di là delle possibilità economiche e delle passioni che marcano le differenze sul dove andare e come soggiornare per la gran parte delle persone adulte c'è un unico obiettivo: il riposo. Arriviamo stressati in questo periodo, più del solito, come recuperare? Partiamo dal capire che cos’è davvero il riposo. Il normale, fisiologico, è quello del sonno, quello più profondo dovrebbe ricrearci, resettarci nell'insieme non solo nelle ore notturne ma aiutarci al non far niente davvero. Per questo il trend delle vacanze slow, fare meno e farlo lentamente, è diventato tra i più rilevanti, che siano isole da esplorare senza meta, cicloturismo con l'unica performance della vista panoramica o soggiorni senza folla nè attività. Facile? Il riposo è l'arte, perduta, di mettersi in pausa ed è tutto da riconquistare.