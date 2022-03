Potrebbe svolgersi oggi pomeriggio - a quanto si apprende - l'audizione al Copasir dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sulla vicenda della missione sanitaria dei russi in Italia nel marzo del 2020, quando il Paese era nel pieno della pandemia da Coronavirus.



Conte si relazionò direttamente con il presidente russo Vladimir Putin per autorizzare la missione, diventata poi oggetto di polemiche in seguito a notizie di stampa che riferirono di possibili attività spionistiche.