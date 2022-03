M5s: 27 e 28 marzo voto su rielezione Conte

Il M5s ha convocato l'assemblea degli iscritti per la consultazione in rete sulla rielezione di Giuseppe Conte. Si vota dalle 8 del 27 marzo 2022 alle ore 22:00 del 28 marzo, continuativamente, in unica convocazione. Ad indire la consultazione degli iscritti M5s per i voti del 27 e 28 marzo risulta la vicepresidente vicaria del M5s, Paola Taverna "nella propria qualità". Anche in questa tornata di consultazione sono esclusi dal voto gli iscritti da meno di 6 mesi.

Gli iscritti votano anche per l'elezione di un componente del Comitato di Garanzia. Jacopo Berti e Laura Bottici sono i candidati M5s per sostituire Luigi Di Maio al Comitato di Garanzia del Movimento. Lo annuncia il blog del Movimento. Il Comitato di Garanzia è composto da tre membri eletti in rete all'interno di una rosa di almeno sei nominativi proposti dal Garante tra gli eletti ed ex eletti nel rispetto dei principi di tutela delle minoranze e della rappresentatività di genere. Lo Statuto dispone che, in caso venga a mancare anticipatamente un componente, si provvede alla sua sostituzione all'interno di almeno due nominativi proposti dal Garante. Il sostituto resta in carica sino alla scadenza del Comitato di Garanzia in carica al momento della sostituzione. Dopo l'uscita di Luigi Di Maio occorre quindi eleggere un componente del Comitato attualmente composto da Roberto Fico e da Virginia Raggi, già eletti. La rosa di due nominativi proposta dal Garante tra gli eletti ed ex eletti rispetta "i principi di tutela delle minoranze e della rappresentatività di genere"

L'assemblea M5s convocata per il 27 e 28 marzo si esprimerà anche per l'elezione di tre componenti del Collegio dei Probiviri. Sono candidati Tiziana Ciprini, Fabiana Dadone, Barbara Floridia, Andrea Greco, Andrea Liberati e Danilo Toninelli. Il voto prevede la preferenza di genere. Saranno infatti proclamati eletti i tre candidati che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze; nel caso in cui i primi due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze siano dello stesso genere, sarà proclamato eletto come terzo componente il candidato di genere diverso che ha ottenuto più preferenze. In caso di parità - precisa il M5s sul blog - sarà proclamato eletto il candidato più giovane di età tra coloro che hanno ricevuto lo stesso numero di preferenze.

Gli iscritti M5s sono chiamati il 27 e 28 marzo a votare per la ratifica di precedenti deliberazioni e rinnovare alcune nomine. Tra queste l'elezione di Roberto Fico e di Virginia Raggi alla carica di Componenti del Comitato di Garanzia e l'elezione di Roberto Fraccaro alla carica di componente del Collegio dei Probiviri, deliberate lo scorso settembre. Si rivota anche per la destinazione delle restituzioni dei portavoce nazionali, di approvazione dell'accesso al 2X1000 e al finanziamento privato in via agevolata. Si rinnova anche l'elezione di Michele Gubitosa, Riccardo Ricciardi, Paola Taverna, Alessandra Todde e Mario Turco alla carica di Vice Presidenti (con precisazione del successivo conferimento a Paola Taverna della carica di Vice Presidente vicaria) e la costituzione di Comitati previsti dallo Statuto in via facoltativa, l'elezione dei componenti dei Comitati statutari e dei Comitati istituiti in via facoltativa ,