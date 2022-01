Legge elettorale: Letta, via Rosatellum e cambi di casacca

"La politica ha un anno per autodeterminarsi. Quando dico no ai cambi di casacca lo dico perchè è una delle cose che rende più lontana la politica.

L'altra cosa da fare è la legge elettorale per permettre ai cittadini di scegliere gli eletti. Ed eliminare la peggiore legge elettorale che c'è mai stata, il Rosatellum". Così Enrico Letta a Mezz'ora in più dove, tra le azioni da intraprendere nei prossimi mesi cita anche il nodo del caro energia, la lotta alle disugualianze e la questione dei precari: "in un anno si possono fare tante cose".

"Noi siamo per il maggioritario ma la riforma elettorale non è una priorità per gli italiani. E poi chi lo dice che con la proporzionale si garantisce la stabilità....". Così il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, a "Mezz'ora in più".