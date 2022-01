Bollette: riunione con Draghi, Franco, Giorgetti e Cingolani

Riunione a Palazzo Chigi sul caro-energia con il premier Mario Draghi e i ministri dell'Economia Daniele Franco, dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, della Transizione ecologica Roberto Cingolani, oltre al sottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli e il consigliere economico del premier Francesco Giavazzi.

Le riunioni si susseguono in questi giorni in vista del Cdm di domani che potrebbe varare nuove misure per calmierare gli aumenti delle bollette di luce e gas, insieme a una nuova tornata di ristori per le attività colpite dalle restrizioni anti-Covid.

Nell'arco di "queste due-tre settimane" il governo lavorerà "sulla norma contingente sulla mitigazione del costo delle bollette", ha detto il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani al question time alla Camera.

"Ho partecipato insieme al ministro Giorgetti alla riunione di oggi con i rappresentanti del sistema produttivo e c'è un grido d'allarme in particolare su alcuni settori. E' naturale la necessità immediata un intervento almeno per i prossimi mesi e poi di misure più strutturali". Così il viceministro dello sviluppo Gilberto Pichetto a Sky Tg24 Economia. Parlando di cifre, Pichetto ha aggiunto: "Senza scostamenti di bilancio, gli spazi non sono un granché: al di là dei 2 miliardi circa per i ristori, il ragionamento può arrivare a 4-5 miliardi ma su questo il governo è al lavoro".