Governatore Sardegna Solinas sposa l'avvocata De Miranda

(ANSA) - CAGLIARI, 23 DIC - Fiori d'arancio per il governatore della Sardegna Christian Solinas: il presidente della Regione sì è sposato questa mattina nella basilica di Nostra Signora di Bonaria, a Cagliari, con l'avvocata Magda De Miranda. Lo sposo è arrivato al fatidico sì con una Bentley, la sposa invece con una Rolls Royce.

All'interno della chiesa 250 invitati: impossibile entrare se il nome non era nella lista. La messa è stata celebrata dall'arcivescovo di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi. Ad accompagnare la cerimonia la voce della cantante sarda Maria Giovanna Cherchi. Tra gli invitati anche i componenti della Giunta regionale e il leader della Lega Matteo Salvini, che però non era presente alla cerimonia per precedenti impegni.

C'erano invece molti consiglieri regionali ed esponenti del Partito Sardo d'Azione - lo stesso di Solinas - ma anche l'ex presidente della Regione Federico Palomba. Foto di gruppo sulla scalinata di Bonaria con donne vestite in costume sardo. Dopo la cerimonia è in programma un pranzo in un noto ristorante cagliaritano con le regole anti Covid: Green pass o prova del tampone negativo per tutti. (ANSA).