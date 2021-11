Con Quota 102 16.800 in pensione in 2022,assegno 26.000 euro

Nel 2022 saranno 16.800 le persone che andranno in pensione con Quota 102. E' la stima contenuta nella relazione tecnica della manovra. L'assegno medio - si legge - è pari a 26 mila euro e in totale il prossimo anno il costo è di 175,7 milioni. Il numero dei potenziali beneficiari sale l'anno successivo arrivando a 23.500 per poi ridiscendere nel 2024 a circa 15 mila persone. In tutto, tra il 2022 e il 2025, la spesa per Quota 102 è di 1,7 miliardi. Contemporaneamente calano le risorse per finanziare Quota 100, che termina il prossimo anno e non viene rifinanziata: già nel 2024, gli "oneri" si riducono di 1,8 miliardi.