ELEZIONI 2021 Le dichiarazioni dei leader politici a commento delle Amministrative

ORE 17:22 Salvini, affluenza mi spinge a autocritica

"Sono conteto di essere il primo a commentare, sono abituato a metterci la faccia e non a dare colpe agli altri. Il primo commento è sull'affluenza: la maggior parte non ha votato. E' per me e tutti un'autocritica. Occorre essere più concreti sulla vita reale. Non possiamo perdere tempo su vicende private". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, su Rai 1.