Meloni: 'Sì a Draghi patriota, no se garantisce altri interessi'

"Mario Draghi è il capitano patriota che issa alta la bandiera tricolore e difende la nave Italia, i suoi interessi e la sua solidità, o è piuttosto il capitano imposto da altri affinché la nave Italia sia riðmessa sulla rotta reputata giusta in qualche altra capitale europea, o extraeuropea? Non è una differenza da poco. Non per noi". Lo afferma Giorgia Meloni nel suo libro "Io sono Giorgia", in cui si domanda: "L'autorevole ex governatore della Banca d'Italia ha assunto il compito di guidare il nostro Paese nella crisi per difenderne gli interessi, o per garantire altro?"

"Un Draghi patriota - rileva la leader di Fdi - potrà sempre contare su Fratelli d'Italia, anche dall'opposizione. Un Draghi garante di interessi diversi da quelli dell'Italia invece troverà FDI a sbarrargli la strada. L'ho detto anche a lui, quando l'ho conosciuto in occasione delle consultazioni che hanno preceduto la nascita del suo governo. Mi è parso che, in cuor suo, apprezzasse la nostra genuina franchezza", conclude.