Vaccini, lite Morra-vertice Asp a Cosenza

"Incapaci". Così il senatore Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia, avrebbe appellato i funzionari dell'Asp di Cosenza presenti nel dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza al momento della sua "irruzione" negli uffici del Dipartimento di prevenzione dell'Asp cosentina. Il parlamentare avrebbe lamentato l'impossibilità di prenotare telefonicamente il vaccino per i suoceri ottuagenari e lamentato l'inefficienza nella campagna vaccinale.



"Fra poco - scrive Morra su FB - pubblicherò un video in cui spiegherò nel dettaglio come è andata, veramente, al centro vaccinale di Cosenza. Nel frattempo, consiglio di non alimentarsi con le ricostruzioni dei soliti detrattori".

Morra, secondo quanto ricostruito dai presenti, si sarebbe rivolto al direttore di Igiene pubblica e Direttore del dipartimento di prevenzione Mario Marino ed ai medici dello staff definendoli "incapaci" di gestire la somministrazione dei vaccini, incolpando Marino perché due suoi parenti ultraottantenni non erano ancora stati chiamati per la somministrazione del vaccino e che da diversi giorni al numero verde per le prenotazioni non rispondeva nessuno. Marino avrebbe tentato di spiegare a Morra che da quattro giorni, per le vaccinazioni, è partita la piattaforma informatica regionale, dunque, il numero verde non è più attivo, ma il presidente della Commissione antimafia non avrebbe inteso ascoltare e anzi avrebbe chiesto agli agenti di scorta di identificare i dirigenti in servizio. Quindi se ne sarebbe andato sbattendo la porta. A quel punto, Marino ha accusato un malore ed è stato chiesto l'intervento di un medico. Da stamani Marino è in malattia.