Decreto Coni: il governo pone la fiducia al Senato

Il governo ha posto la questione di fiducia sul cosiddetto decreto Coni, che è all'esame del Senato in prima lettura. L'ha annunciato in aula il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà.

Il decreto, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano, è uno degli ultimi varati dal governo Conte mentre il voto di fiducia è il primo chiesto dall'esecutivo Draghi, se si esclude la fiducia 'tecnica' posta il 25 febbraio scorso a Palazzo Madama sul decreto Milleproroghe in scadenza dopo pochi giorni.