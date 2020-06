Usa 2020, Obama ai latinos: 'In gioco l'anima della nostra nazione'

"Nelle prossime elezioni sono in gioco la buona scuola, la fine della crudelta' al confine, un'economia piu' giusta, l'anima della nostra nazione": lo afferma Barack Obama in un appello agli ispanici perche' si registrino e votino in novembre in quella che ha definito "l'elezione piu' importante della nostra vita". "Oltre 120 mila americani hanno perso la vita nella pandemia, uno su quattro ha chiesto il sussidio di disoccupazione negli ultimi mesi ma chi governa agisce come se non fosse successo", ha accusato.

"Ma in novembre - ha ammonito - abbiamo l'occasione di cambiare, di ricostruire un'economia che lavori per tutti, di coprire tutti con l'assicurazione sanitaria, di dichiarare che essere americano non e' un pezzo di carta ma la fedelta' ad alcune idee: che tutti siamo stati creati uguali, che tutti abbiamo le opportunita' di fare cio' che sogniamo. Ma abbiamo bisogno di leader a tutti i livelli che credano in questo". In Usa ci sono 32 milioni di latinos con diritto di voto.