Forum ANSA, i libri nel mondo con Laura Donnini

Quarto appuntamento con i Forum dell'ANSA dedicati al futuro del libro e all'impatto della pandemia sulla produzione editoriale. Il 4 giugno sarà protagonista Laura Donnini, amministratore delegato & publisher di HarperCollins Italia, con la quale si parlerà delle dinamiche di una giovane casa editrice che appartiene a un network internazionale, HarperCollins Publishers, attivo in oltre venti paesi. Una realtà unica nel nostro paese che apre a nuovi scenari e ad una condivisone di esperienze tra culture diverse.

Il ciclo di incontri, di 30-40 minuti, condotti in studio a Roma dal direttore dell'ANSA, Luigi Contu, in collaborazione con la redazione Cultura, si può seguire in streaming su ANSA.it.

L'appuntamento è come sempre alle 15.00.

Laureata in Economia e Commercio all'Università di Firenze, la Donnini ha maturato la propria esperienza professionale in importanti aziende multinazionali del Largo Consumo per tredici anni. Nel 2001 è approdata nel settore dell'Editoria Libraria come direttore generale di Harlequin Mondadori. Ha sviluppato la sua carriera all'interno del Gruppo Mondadori prima come amministratore delegato di Piemme e poi come direttore generale & publisher di Mondadori. Nel 2013 è diventata amministratore delegato di RCS Libri con la responsabilità delle divisioni Trade, Scolastica e Internazionale, fino a settembre 2016, a seguito della vendita a Mondadori Libri.

E' in HarperCollins Italia da febbraio 2017.

La Donnini è da sempre impegnata sui temi di leadership e diversity, mediante l'attività in Valore D, la prima associazione di imprese che promuove l'equilibrio di genere e una cultura inclusiva per la crescita delle aziende e del Paese.

Inaugurati il 25 maggio dal presidente dell'AIE, Ricardo Franco Levi, i Forum dell'ANSA hanno visto protagonisti il 28 maggio Annamaria Malato, presidente della Fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi, vicepresidente del Gruppo dei Piccoli Editori dell'Associazione Italiana Editori e membro del Comitato e del Consiglio di Presidenza e il 1 giugno Stefano Mauri, presidente e amministratore delegato del Gruppo Gems. Il ciclo sarà concluso dal ministro dei Beni Culturali e del Turismo, Dario Franceschini.

Al centro dei prossimi appuntamenti dedicati al mondo del libro, saranno, in collegamento da remoto: l'8 giugno Antonio Porro, vicepresidente e amministratore delegato di Mondadori Libri e l'11 giugno l'editore Giuseppe Laterza, presidente della Laterza.

Il Forum sarà anche un'occasione per presentare il nuovo canale LIBRI dell'ANSA, dedicato al settore e ai suoi molteplici ambiti e protagonisti. (ANSA).