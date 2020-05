Anm:D'Incà, urge riforma Csm

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "Non possiamo permettere che la credibilità e l'autorevolezza della magistratura vengano minate da fatti come quelli emersi dal caso #Palamara. Per dissipare tutte le ombre e le opacità è urgente intervenire con la riforma del #Csm come annunciato dal ministro Alfonso Bonafede". Lo afferma su twitter il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Inca.