Dl Genova: Fraccaro,ricorrere è doveroso

(ANSA) - ROMA, 9 APR - "Il crollo del Ponte Morandi è stato una tragedia annunciata, causata dalla volontà di sacrificare la sicurezza in nome dei profitti. Per questo ho firmato la costituzione in giudizio del Governo in merito al ricorso" di Aspi alla Consulta. Lo spiega il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro parlando di "decisione politica chiara e doverosa in nome di chi ha perso la vita, dei familiari delle vittime, di una città ferita e del Paese che chiede di accertare le responsabilità e di garantire un percorso di riscatto dopo quella tragedia".