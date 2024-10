Fila per ammirare Vespucci a Darwin, 'capolavoro galleggiante'

Per il secondo giorno consecutivo, l'Amerigo Vespucci registra il tutto esaurito per le visite a bordo nel porto di Darwin, nel nord dell'Australia. Migliaia le persone che fin dalla mattina si sono messe in fila per poter ammirare la nave scuola della Marina Militare, arrivata nella capitale del Territorio del Nord per la 24/ma tappa del tour mondiale, cominciato l'1 luglio 2023 da Genova.

Sulle note dei più grandi successi della musica italiana, e sotto un sole cocente, australiani, turisti ma anche tanti italiani emigrati nel Down Under hanno potuto visitare la 'nave più bella del mondo' restando affascinati dalla bellezza senza tempo dello storico veliero.

"E' un capolavoro galleggiante", dice una delle visitatrici subito dopo aver lasciato la nave. "La cosa che mi ha colpito di più - aggiunge una cittadina di Darwin - sono le migliaia di cime che ci sono per le vele". Una coppia di australiani si mette in posa per l'ennesima foto ricordo accanto all'opera di Jago "la David" che accompagna sin dalla partenza di Genova il giro del mondo del Vespucci. "Salire a bordo è stato un privilegio - raccontano -, davvero bellissima, un'emozione unica. Ci è piaciuta tantissimo e consiglio a chiunque di salire a bordo, ne resterà estasiato".

La fila continua a scorrere ininterrottamente mentre i visitatori in attesa non smettono di scattare foto e registrare video. Le visite a bordo del Vespucci continueranno anche domani, dalle 9 alle 12:30 locali, prima che la nave scuola lasci di nuovo gli ormeggi per proseguire in direzione della prossima tappa del tour mondiale, che sarà a Singapore.



