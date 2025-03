Siria: scontri con forze leali ad Assad, 'almeno 70 i morti'

Violenti scontri nel nordovest della Siria tra membri delle forze di sicurezza e combattenti 'leali' al deposto presidente Bashar al-Assad hanno causato più di 70 morti, afferma l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr). "Più di 70 persone sono state uccise e decine di altre ferite o catturate in sanguinosi scontri e imboscate sulla costa siriana tra membri dei ministeri della Difesa e dell'Interno e militanti dell'esercito del defunto regime", ha riferito su X l'organizzazione con sede nel Regno Unito e che dispone di una vasta rete di fonti in Siria.

Secondo il Sohr gli scontri nella città di Jableh e nei villaggi vicino alla costa del Mediterraneo sono "gli attacchi più violenti contro le nuove autorità dalla caduta di Assad" a dicembre.

Dopo sanguinosi scontri, senza precedenti dal dicembre scorso, avvenuti nelle ultime ore tra miliziani alawiti e armati governativi nella zone costiera siriana di Latakia, le forze di Damasco si sono dispiegate in maniera massiccia nei distretti di Tartus, Jabla e Latakia per condurre operazioni contro quelli che vengono definiti "membri del passato regime".

A Tartus è stato prolungato il coprifuoco fino alle 12 locali, le 10 in Italia. Anche l'autostrada Latakia-Aleppo è di fatto bloccata da una serie di posti di blocco dei governativi.

Secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, negli scontri di ieri sono stati uccisi circa 70 persone tra miliziani alawiti della zona di Jabla e armati governativi sunniti.

