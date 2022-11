Australia: bambini ustionati durante esperimento di chimica

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Undici ragazzini tra i 10 e gli 11 anni sono rimasti ustionati durante un esperimento di chimica in una scuola elementare di Sydney, in Australia. Due di loro sono in gravi condizioni e sono stati trasportati in ambulanza al più vicino ospedale. Lo riporta la Bbc citando 9News. Anche un insegnante è stato curato per ferite lievi.

L'incidente è avvenuto alla Manly West Public School intorno alle 13 ora locale durante un comune esperimento volto a spiegare il funzionamento della combustione e che prevede l'utilizzo di bicarbonato di sodio e alcol denaturato. A quanto si è appreso, il vento avrebbe causato un contatto incontrollato tra le sostanze, provocando una fiammata improvvisa. I bambini hanno riportato ustioni in varie parti del corpo, inclusi viso, petto, basso addome e gambe, secondo quanto riferito il Sydney Morning Herald (SMH). Sul posto sono intervenuti elicotteri, paramedici e camion dei pompieri.

Alcuni genitori hanno riferito che l'insegnante che conduceva l'esperimento è molto stimato e che egli stesso li ha informati tempestivamente di quanto accaduto. (ANSA).