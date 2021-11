Omicron: Australia rinvia apertura confini

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - L'Australia ha deciso di non riaprire, come previsto da domani primo dicembre, i confini internazionali a lavoratori qualificati e studenti, a causa dei timori per la variante Omicron.

Si tratta di "una decisione necessaria e temporanea", ha annunciato il primo ministro Scott Morrison. (ANSA).