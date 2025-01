Due donne favorite per succedere a Trudeau dopo le dimissioni

Dopo le dimissioni di Justin Trudeau dalla guida del partito Liberal (e da premier quando verra' scelto un nuovo leader), è già scattato il toto nomi sul suo successore. E tra i favoriti ci sono due donne: l'attuale ministra degli Esteri, Melanie July, e l'ex vice premier e ministra delle Finanze Chrystia Freeland.

Il governo di Trudeau è stato scosso proprio dalle dimissioni a sorpresa di Freeland poche ore prima che dovesse presentare il suo aggiornamento fiscale annuale. Nella durissima lettera di addio ha criticato i "trucchi politici" di Trudeau, parole che hanno certamente contribuito ad accelerare la sua uscita.

Tra i papabili c'e' anche l'ex banchiere centrale Mark Carney: lo stesso Trudeau ha ammesso di aver cercato a lungo di reclutarlo nel suo team, più di recente come ministro delle finanze. Il 59enne, che negli ultimi mesi ha prestato servizio come consigliere speciale del premier, laureato ad Harvard, non ha mai ricoperto una carica pubblica, ma ha una solida esperienza economica.



