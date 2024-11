Settimana della cucina italiana nel mondo,cena stellata a Ottawa

A chiusura della nona edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo, l'ambasciata d'Italia in Canada ha organizzato presso lo storico Rideau Club di Ottawa una cena ideata e preparata dallo chef Daniele Corona, che nel 2022 ha guidato il ristorante "Don Alfonso" a Toronto verso la sua prima stella Michelin ed ha recentemente ottenuto la stella Michelin per il suo ristorante "DaNico", e dal talentuoso chef di riferimento dell'ambasciata Cristian Lepore.

In apertura dell'evento, Matteo Gazzetti, capo dell'ufficio commerciale dell'ambasciata, riferendosi allo slogan dell'edizione 2024 della Settimana "Dieta Mediterranea e Cucina delle Radici", ha sottolineato come il tratto distintivo dell'interpretazione italiana della Dieta Mediterranea sia quello di creare ricette che uniscono gusto e qualità degli ingredienti, favorendo uno stile di vita salutare. Fra i numerosi ospiti presenti il presidente della corte suprema e terza carica dello stato, Richard Wagner, il premio Nobel per la fisica, Arthur MacDonald, il presidente della commissione esteri del Senato, Peter Boehm, il segretario parlamentare del ministro degli esteri, Robert Oliphant, il presidente della Canada Foundation for Innovation, Sylvain Charbonneau, il presidente del Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada, Alejandro Adem, il presidente del Social Sciences and Humanities Research Council, Ted Hewitt, oltre che esponenti del mondo politico, economico, scientifico, mediatico e culturale canadese.

Il menù della serata, incentrato su rivisitazioni in chiave moderna di alcuni piatti e ingredienti della tradizione italiana, accompagnati da vini italiani di qualità, ha riscosso grande successo fra tutti i presenti. L'evento fa seguito ad un'iniziativa scientifica, organizzata la scorsa settimana dall'Addetta scientifica dell'Ambasciata presso la Royal Society of Canada, dedicata all'impatto della Dieta Mediterranea sulla salute.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA