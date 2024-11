Morto Gianfranco Sorrentino, pioniere della cucina italiana a Ny

La ristorazione italiana a New York perde uno dei suoi pionieri: è scomparso Gianfranco Sorrentino, proprietario di due locali rinomati, Il Gattopardo e The Leopard at des Artistes. Era malato da tempo.

Originario di Napoli, iniziò a lavorare nel settore della ristorazione sin da ragazzino, arrivò negli Stati Uniti negli anni '80 e agli inizi degli anni '90 aprì il suo primo ristorante al MoMa: si chiamava Sette MoMA e fu la prima idea di fine dining presso un'istituzione museale. Non si spostò di molto per aprire quello che sarebbe diventato uno dei luoghi per eccellenza della vera cucina italiana, il Gattopardo, proprio di fronte al museo di arte moderna. Un avvocato dell'italianità, Sorrentino era noto per essere stato tra i primi ad aver introdotto la vera cucina italiana negli Stati Uniti, ed è rimasto fedele a quella filosofia di autenticità negli anni. La sua personalità, il suo modo di interagire con i clienti, ha reso il Gattopardo un salotto per celebrità, il mondo politico, la finanza e quello dell'arte.

Da presidente del Gruppo Italiano, una non profit di esponenti del settore della ristorazione che si occupa di promuovere la cultura e la gastronomia italiana, Gianfranco ha contribuito ulteriormente a divulgare l'autenticità del Bel Paese.

Lascia la moglie Paola, sua partner anche lavorativa, e due figli, Sofia ed Edoardo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA