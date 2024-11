A Washington i due tacchini che saranno graziati da Biden domani

Si chiamano Peach e Blossom, vengono dal Minnesota e sono i due tacchini che saranno graziati domani alla Casa Bianca da Joe Biden nella tradizionale cerimonia in occasione del Ringraziamento. A presentare i due fortunati tacchini il presidente della National Turkey Federation, John Zimmerman. Gli animali trascorreranno la notte nel lussuoso Willard Intercontinental, uno storico hotel di lusso vicino alla residenza del presidente e domani ripartiranno per il Minnesota.

La cerimonia della grazia, che segna ufficiosamente l'inizio delle vacanze per il Thanksgiving che cade giovedì 28 novembre, è iniziata nel 1947 con il presidente Harry Truman.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA