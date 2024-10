Viktor Bout, 'tentativo vendere armi a Houthi? Accuse infondate'

(V. 'Mercante di morte Viktor Bout lavora a...' delle 14.50) "Le accuse dell'articolo sono infondate", così Viktor Bout, che era in carcere negli Stati Uniti per accuse di traffico internazionale di armi ed è soprannominato dai media "il mercante di morte", ha commentato l'articolo del Wall Street Journal secondo il quale il cittadino russo starebbe ora cercando di mediare le vendita di armi automatiche agli Houthi. Lo riporta l'agenzia di stampa statale russa Tass.

Bout era stato condannato a 25 anni di reclusione nel 2012 negli Usa, ma è tornato in libertà nel dicembre del 2022 in uno scambio di detenuti tra Mosca e Washington che ha consentito il rilascio della stella del basket americano Brittney Griner.

"Siamo inclini a considerare questo come un falso o un tentativo di attacco informativo ai nostri parlamentari", ha detto da parte sua il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, sempre secondo la Tass.

Viktor Bout si è unito al partito nazionalista Ldpr, parte della cosiddetta "opposizione di sistema" russa che di fatto appoggia il Cremlino, e l'anno scorso è stato eletto consigliere regionale a Ulyanovsk. In passato ha espresso sostegno a Putin e all'invasione dell'Ucraina.



