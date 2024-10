Trump in Wisconsin, per Harris una settimane di interviste

Donald Trump vola in Wisconsin, uno degli stati chiave per la conquista della Casa Bianca.

L'atteso comizio a Juneau segue quello di Butler, Pennsylvania, teatro del suo primo tentato assassinio. Nelle ultime settimane della campagna elettorale, l'ex presidente accelera e - secondo indiscrezioni - avrà quasi ogni giorno un evento. Preme sull'acceleratore anche la campagna di Kamala Harris: la settimana prossima la vicepresidente sarà impegnata in una serie di interviste, anche con '60 Minutes', oltre che in vari comizi negli stati chiave. Da giovedì prossimo Harris potrebbe contare anche su Barack Obama, che si lancerà in un tour di 27 giorni che parte da Pittsburg.



