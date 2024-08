Harris, 'siamo sfavoriti nella corsa ma abbiamo lo slancio'

"Sappiamo di essere gli 'underdog' in questa corsa ma abbiamo l'attimo dalla nostra parte e sappiamo chi abbiamo di fronte". Lo ha detto Kamala Harris a Fialdelfia. "Questa non è una lotta solo contro Donald Trump ma per il nostro futuro", ha aggiunto la candidata democratica per la prima volta sul palco col candidato vice presidente Tim Walz.

"Grazie al governatore Josh Shapiro vinceremo la Pennsylvania", ha detto Harris. I due candidati sono stati accolti da un'ovazione del pubblico durata diversi minuti.





