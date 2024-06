Trump a Detroit per corteggiare gli elettori afroamericani

Donald Trump vola a Detroit per corteggiare gli elettori afroamericani. L'ex presidente trascorrerà il suo 78mo compleanno, che cade il 14 giugno, nella città. "Trump parlerà di come Joe Biden ha fallito a Detroit e in Michigan", ha detto la campagna elettorale dell'ex presidente. L'80% dei residenti di Detroit sono afroamericani e democratici e le chance che Trump possa battere Biden sono limitate. Ma l'ex presidente ha guadagnato voti in città nel 2020 e la sua campagna crede di poter ripetere il successo.





