L'amministrazione Biden sta preparando un pacchetto di circa un miliardo di dollari di aiuti militari per l'Ucraina, mentre il Senato sta approvando il disegno di legge per gli aiuti a Kiev. Lo scrive Politico citando due persone a conoscenza del dossier. La nuova tranche includerà artiglieria, difese aeree e veicoli corazzati come i Bradley, ma anche Humvee potenzialmente più vecchi e veicoli corazzati M113.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA