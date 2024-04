Sondaggio, Biden avanti di 4 punti su Trump

Joe Biden ha ampliato il suo vantaggio su Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca, secondo un nuovo sondaggio Reuters/Ipsos. Il presidente ha il 41%, contro il 37% del tycoon. Un vantaggio di 4 punti, mentre nel precedente sondaggio di marzo era solo di uno. La rilevazione ha un margine di errore di 4 punti.

Molti elettori però rimangono indecisi sette mesi prima dalle elezioni. Circa il 22% ha affermato di non aver scelto un candidato, di propendere per altre opzioni o di non votare affatto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA