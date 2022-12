Jill e Brigitte a braccetto, le first lady 'sorelle'

Un'amicizia sincera, fondata sulla comune passione per l'insegnamento, l'Italia e la letteratura. Il rapporto tra Brigitte Macron e Jill Biden e' un caso unico nel panorama internazionale: un legame paragonabile a quello tra due sorelle, lo ha definito la first lady americana dopo il loro incontro a ottobre dell'anno scorso al G20 di Roma durante il quale, al di la' del programma ufficiale, le due consorti hanno trovato il tempo per una cena intima in un ristorante nella capitale.

Non erano da sole a Washington ma la foto scattata dai paparazzi fuori dal ristorante italiano nell'elegante quartiere di Georgetown dove i Biden e i Macron hanno avuto una cena informale prima della serata ufficiale alla Casa Bianca e' una sintesi perfetta dell'armonia tra Jill e Brigitte: le due donne a braccetto, sorridenti e complici, proprio come due amiche a fine serata. Settantuno anni la First Lady americana, sessantanove la première dame francese, in comune anche la professione di insegnante. Jill e' ancora docente di inglese all'universita' pubblica della Virginia, mentre Brigitte e' stata per anni professoressa di letteratura e teatro in un liceo dove ha poi conosciuto il suo futuro marito. E' proprio l'insegnamento, secondo quanto rivelato dalla moglie di Joe Biden, cio' che le ha "fatte entrare subito in sintonia" a Roma.

Una "serata meravigliosa" quella passata al ristorante Il Marchese nella capitale italiana dalle due signore che uscite dal locale, nei loro completi blu navy e tacchi alti, potevano davvero passare per sorelle. Caratteri forti, Brigitte e Jill sono anche la colonna portante delle rispettive famiglie, le consigliere piu' fidate e le uniche confidenti dei mariti che con loro si consultano prima di ogni decisione importante. A partire dalla ricandidatura, di entrambi, alla presidenza.

A Washington, a parte la cenetta da 'Fiola Mare' con i consorti, le first lady hanno voluto incontrare un gruppo di studenti della scuola internazionale di Silver Spring al museo delle lingue per sottolineare l'importanza della "narrazione". E un racconto e' anche la cena di gala offerta alla Casa Bianca che Jill ha concepito come "un atto d'amore, un modo per connettersi attraverso un linguaggio che trascende le parole".

Dall'aragosta del Maine ai formaggi dell'Oregon, il banchetto studiato dallo chef Cris Comerford e' un omaggio all'eccellenza Usa ma con un'attenzione all'invité d'honneur. I vini, rigorosamente americani, saranno serviti in flute e bicchieri di produzione francese e i decori sono stati ispirato dal rosso, bianco e blu, i colori delle bandiere americana e francese e "i nostri valori comuni: di libertà e democrazia, uguaglianza e fratellanza", ha detto la first lady americana.