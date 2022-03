Covid: 'in Usa aumentati morti per abuso alcol durante pandemia'

(ANSA) - NEW YORK, 22 MAR - Nel primo anno della pandemia di Covid negli Stati Uniti le persone morte per abuso di alcol sono aumentate del 25%. Tra la popolazione nella fascia di età sotto i 65 anni le morti legate all'alcol hanno superato quelle per coronavirus. Lo rivela un nuovo studio del National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, pubblicato sul Journal of the American Medical Association. Per morti legate all'abuso di alcol si intende, tra le altre, quelle causate da malattie del fegato e incidenti.

"Ci sono stati molti casi di persone che si stavano disintossicando e che hanno avuto una ricaduta", ha spiegato Aaron White, tra gli autori dello studio , spiegando che tra le cause principali ci sono "stress, ansia e incertezza sul futuro".

Tra la popolazione nella fascia di età sotto i 65 anni le morti legate all'alcol hanno superato quelle per Covid nel 2020.

Circa 74.408 americani tra i 16 ed i 64 anni hanno perso la vita contro poco più di 74 mila per Covid. Sono aumentate le persone morte per overdose, oltre 100 mila americani hanno perso la vita, circa un 30% in più rispetto al 2020. (ANSA).