Covid: Canada, Camera Comuni cancella sessione per sicurezza

(ANSA-AFP) - OTTAWA, 18 FEB - La Camera dei Comuni canadese è stata chiusa in via del tutto eccezionale per motivi di sicurezza, mentre la polizia si prepara a liberare le strade del centro di Ottawa, paralizzate per quasi tre settimane da camionisti contrari alle misure sanitarie.

"La Camera dei Comuni doveva riprendere oggi il dibattito sulle misure di emergenza", ma "a seguito delle raccomandazioni sulla sicurezza il presidente e i leader della Camera di tutti i partiti hanno concordato di annullare la seduta odierna", ha affermato Mark Holland, leader del governo alla Camera.

(ANSA-AFP).