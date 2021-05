Twitter sospende profilo che riposta contenuti di Trump

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Twitter ha sospeso un profilo dalla sua piattaforma che condivideva contenuti attribuiti all'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump a sua volta bandito dal servizio di microblogging. Lo riferisce fra gli altri la Bbc. Il provvedimento è scattato, hanno spiegato da Twitter, proprio in seguito alla violazione della regola che non consente la condivisione di contenuti "affiliati ad un account sospeso".

La Bbc ha da parte sua individuato altri profili simili ancora attivi. Nello specifico Twitter ha spiegato che sebbene il servizio non vieti la condivisione di contenuti dal nuovo sito lanciato da Trump -che si chiama 'From the Desk of Donald J.

Trump', un website dove sono postati comunicati e video- ciò che le sue regole non consentono è che venga "circumnavigato" il bando. (ANSA).