Trump, 'impeachment ridicolo scatenerà rabbia.No a violenza'

(ANSA) - WASHINGTON, JAN 12 - I passi verso un possibile impeachment "stanno causando una rabbia terribile" e sono "assolutamente ridicoli": lo ha detto Donald Trump prima di partire per il Texas, aggiungendo che "non vogliamo alcuna violenza". Trump ha poi definito "totalmente appropriato" il suo comizio che infiammò gli animi prima che i suoi sostenitori assaltassero il Congresso. La decisione di Facebook e Twitter di oscurare i suoi profili è stata invece, per il presidente uscente, "un terribile errore". Trump in Texas ispezionerà i lavori di espansione del Muro: "è stato uno straordinario successo - ha detto -, oltre ogni aspettativa. Abbiamo impedito ad una grande quantità di droga l'ingresso nel Paese per molti anni e decenni, stiamo fermando un sacco di immigrati illegali".

