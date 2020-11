Usa 2020: Twitter darà account @POTUS a Biden il 20 gennaio

(ANSA) - NEW YORK, 21 NOV - L'account Twitter @POTUS passerà automaticamente al presidente eletto Joe Biden nel momento del giuramento, anche nel caso in cui Donald Trump non dovesse concedere la vittoria all'ex vicepresidente. Lo stesso vale per altri account associati alla presidenza quali @whitehouse, @VP e @FLOTUS. "Twitter si sta preparando a sostenere la transizione degli account istituzionali della Casa Bianca il 20 gennaio", afferma Twitter in una nota a Politico. (ANSA).