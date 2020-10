Usa 2020: mosca sui capelli di Pence, ironia sui socal

Social scatenati per le immagini tv che mostrano all'improvviso una mosca sui capelli di Mike Pence durante il dibattito tv tra i due candidati alla vicepresidenza in Usa. "O mio Dio, e'cosi' pieno di sterco...una mosca e' atterrata sulla sua testa", il tweet di un ascoltatore del duello tv. "Puo' qualcuno fare alla mosca il test per il Covid?", un altro dei tweet.

Anche Joe Biden si è unito ai commenti ironici della rete sulla mosca che durante il duello tv tra Kamala Harris e Mike Pence ha sostato per due lunghi minuti sulla testa di quest'ultimo: "Contribuisci con $5 per aiutare questa campagna a volare", ha scritto l'aspirante alla Casa Bianca in un tweet con un gioco di parole su verbo 'volare', ovvero 'fly', che in inglese significa anche 'mosca'. Biden ha accompagnato il tweet con una sua foto che lo ritrae seduto con uno scacciamosche in mano.