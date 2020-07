Piano Biden per sostegno economico afroamericani e ispanici

(ANSA) - WASHINGTON, 28 LUG - Il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, ha presentato un piano per stanziare 30 miliardi di dollari a sostegno delle piccole imprese gestite da imprenditori afroamericani o ispanici. Una mossa che a meno di 100 giorni dal voto può rivelarsi vincente per conquistare l'elettorato delle minoranze, fondamentale per la vittoria L'ex vicepresidente propone anche di triplicare il numero dei contratti governativi con le piccole imprese più disagiate e di un credito di imposta rimborsabile fino a 15.000 dollari per aiutare le famiglie nell'acquisto della prima casa.(ANSA).